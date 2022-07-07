Прямая линия с Управлением по труду и занятости населения Нижегородской области пройдёт 15 июля Общество

ЦУР Нижегородской области 15 июля в 16:00 проведёт прямую линию в соцсети "ВКонтакте" с руководителем регионального управления по труду и занятости Ариной Садулиной.

Тема, которая будет рассмотрена в ходе трансляции: "Какая ситуация складывается на рынке труда, и как правительство помогает сохранять рабочие места?".

Прямой эфир пройдёт на двух площадках: на официальных страницах ЦУР и правительства Нижегородской области.

Зрители трансляции смогут задать свои вопросы в комментариях.

Напомним, информационно-аналитическая система "Центр управления регионом" была запущена в Нижегородской области в апреле 2020 года. Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

Ранее сообщалось, что портал Областного кадрового агентства "ОКА" запустили в Нижегородской области. На сайте после регистрации работодатели, нуждающиеся в сотрудниках, получат доступ к базе квалифицированных специалистов. Также свои резюме, которые будут рассмотрены нижегородскими предприятиями и организациями, могут оставить и соискатели работы.