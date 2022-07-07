Почти 60 незаконных построек снесут в Канавине Общество

Почти 60 незаконных построек снесут в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации города.

В администрации района пояснили, что все объекты, которые подлежат демонтажу, располагаются на муниципальной территории общей площадью 1270 кв. м. Самовольно построенные объекты – очаги складирования мусора и пожароопасные объекты, будут демонтированы, а территория будет благоустроена.

Стоит отметить, что под снос попадают самострои на улицах: Акимова, Карла Маркса, Пролетарской, Грдеевской, Литературной, Зимина, на Мещерском бульваре и др.

Владельцы будут заранее оповещены о предстоящем сносе, чтобы они могли забрать личные вещи при предъявлении необходимых документов или же самостоятельно демонтировать свои постройки и перенести их на свой земельный участок. В противном случае, вещи будут изъяты и доставлены на склад временного хранения откуда их также можно будет забрать, после оплаты услуг хранения.

Подробности демонтажа объекта можно будет узнать в уведомлении администрации Канавинского района или по контактному телефону: 246-33-22, а также в территориальных органах самоуправления (ТОС).

Напомним, что в 2021 году ДУКами и ТСЖ были демонтировано 24 незаконно установленных гаражей с территорий МКД.