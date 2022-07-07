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Анонсы событий дня для СМИ на 14 июля 2022 года
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Общество

Почти 500 млн рублей собрал всероссийский проект "Все для победы" за месяц работы

14 июля 2022 15:14  [34] Общество

Почти 500 млн рублей собрал всероссийский проект "Все для победы" за месяц работы. Об этом сообщили в движении "Народный Фронт".

Напомним, что проект был запущен 7 июня президентским движением "Народный Фронт".

Согласно информации, за это время было произведено более 121 тысяч транзакций на общую сумму в 477 млн рублей. 

Участниками проекта стали лучшие военные журналисты России, музыканты, актеры, спортсмены и другие известные люди страны.  Среди них: Юрий Подоляка, известный политический блогер и журналист; Владимир Соловьев, известный журналист и общественный деятель; Дмитрий Певцов, народный артист России; Денис Лебедев, чемпион мира по боксу, Ирина Куксенкова (Первый канал), Николай Долгачев (Россия 1), Александр Коц (Комсомольская правда), Илья Ушенин (НТВ) и другие. 

Всего в рамках проекта было запущено 17 сборов, 7 из которых уже оставлены.

В Нижегородской области в сборе и доставке помощи  военным и мирным жителям Донбасса принимают участие как сотни рядовых нижегородцев, так и крупные компании - "Транснефть",  "Газпромбанк", "Шахунское молоко" и многие другие. С конца февраля 13 грузовых машин и более 100 тонн гуманитарной и военной помощи доставили нижегородские активисты в десятки сел и городов Донбасса.  

Желающие поддержать акцию могут зайти на сайт, где собрана вся информация о том, как оказать помощь. Там же есть список того, что нужно военным.  

Необходимые вещи можно принести в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в региональное отделение Народного фронта, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, 17 Б,  тел. 8(831) - 218-10-82.

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Теги:
Армия Военные Донбасс
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