Женский комитет создан для реализации проектов по поддержке женщин России и Донбасса Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Женский комитет, который будет работать на площадке "Единой России", займется реализацией инициатив женщин России и Донбасса. Речь идет, в том числе, об организации медицинской и психологической помощи женщинам и детям с привлечением волонтеров-медиков, благотворительных фондов, медучреждений. Координировать его работу будет замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова.

"Мы знаем, как непросто приходится женщинам на Донбассе, в освобожденных территориях. Вы готовы трудиться и делать все ради восстановления мира и мирной жизни на ваших территориях. И вам требуется наша поддержка. "Единая Россия" с первых дней начала СВО ведет большую работу в этом направлении. Тем не менее, в продолжение нашей гуманитарной миссии мы собрались, чтобы выработать совместные решения, найти точки соприкосновения и разработать проекты, которые окажут вам поддержку", - отметила Дарья Лантратова на встрече с представителями женских объединений, советов, общественных, некоммерческих и волонтёрских организаций России и ЛДНР, которую "Единая Россия" провела в Ростове-на-Дону.

По ее словам, женский комитет займется организацией образовательных программ и тренингов, будет содействовать в трудоустройстве и создании досуга женщин разных возрастов. Еще один запрос со стороны ЛДНР – помощь в развитии социального предпринимательства.

Как рассказала председатель Общественной организации "Союз женщин Донбасса" Наталья Приймак, на Донбассе много женщин, которые хотят реализовать социальные проекты.

"В 2021 году мы создали "Союз женщин Донбасса". В течение года на всей территории ЛНР были созданы женсоветы, сейчас они появляются на освобожденных территориях и работают в Старобельске, в Меловом и Беловодске. Уверена, сейчас при содействии "Единой России", ее активном участии и взаимодействии наших женщин женское социальное предпринимательство на Донбассе и в освобожденных территориях получит развитие", - считает она.

Поможет в этом Центр поддержки гражданских инициатив Центрального совета сторонников партии (ЦПГИ), отметила председатель Центрального совета сторонников, зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко.

"Мы уже объединили более 1100 НКО. Сейчас можно посмотреть, какие профильные НКО есть на Донбассе, чтобы найти для их проектов российских партнеров. Также объявлен конкурс Фонда президентских грантов, принять участие в котором смогут совместные проекты российских НКО и НКО Донбасса. В подготовке документов для участия окажет поддержку ЦПГИ", - сказала Ольга Занко.

В свою очередь, президент благотворительного фонда социально-культурных инициатив и поддержки соотечественников "Русская земля" Анна Данилова сообщила, что фонд также готов делиться наработками по поддержке социального предпринимательства, его юридическому сопровождению. Для этого на базе женского комитета "Единой России" планируют создавать женские клубы - первый из них начнет работать в Ростове-на-Дону.

"Наша работа направлена на объединение женской аудитории разных возрастов и для реализации гуманитарной деятельности. Сегодня мы привезли гуманитарную помощь - около тонны медикаментов. И на встрече "Единой России" вносим свой вклад в помощь Донбассу. Этот груз пойдет в Луганск, в Республиканский центр экстренной медицины", - отметила Анна Данилова.

О своих проектах также рассказали и другие участники встречи. Это инициативы по адаптации сирот, реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, работе молодежной службы доверия, ряд благотворительных и образовательных проектов.

"Например, Кристина Исаева, собственник турагентства, учредитель и руководитель фонда "Я без мамы", открыла первую в Ростове инклюзивную площадку для детей с ОВЗ. Когда началась спецоперация, она все силы фонда бросила на то, чтобы помогать детям с особенностями, их родителям, приезжающим в Россию. Наталья Корниченко владеет студией красоты. С 2014 года помогает в трудоустройстве беженкам с Донбасса. Наше движение объединит женщин, которые готовы вместе делать правильные, добрые дела", - отметила депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина.

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между "Единой Россией" и Союзом женщин Донбасса.

Председатель Нижегородской областной общественной организации "Ассоциация многодетных семей" Татьяна Мальцева отметила, что создание комитета – важная и актуальная инициатива. По ее мнению, в рамках комитета можно взаимодействовать в вопросах оказания различной помощи женщинам и детям Донбасса и освобожденных территорий.

"Комитет может стать площадкой, где они смогут получать квалифицированную помощь, обмениваться идеями, вырабатывать новые совместные решения. Общими усилиями мы сможем более оперативно и эффективно помогать людям, которые сейчас особенно нуждаются в этом. С первых дней СВО наши многодетные семьи не остались в стороне, подключились к оказанию посильной помощи жителям Донбасса: собирали гуманитарную помощь, книги, игрушки для детей. Передавали это эвакуированным в нашу область людям в пункты временного размещения. Мы понимаем, как тяжело им вдали от родного дома. Готовы и дальше помогать, делать все, что в наших силах, ради мирной жизни и будущего наших детей", - сказала Татьяна Мальцева.