Межнациональный турнир по мини-футболу пройдет 16 июля в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: организаторы мероприятия

Межнациональный турнир по мини-футболу пройдет 16 июля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Согласно информации, соревнования "Матч дружбы" между любительскими командами национальных общественных объединений Нижегородской области пройдут 16 июля в ФОКе "Мещерский".

В матче примут участие армянская, азербайджанская, дагестанская, езидская, татарская и таджикская команды, а также сборные Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области и Совета работающей молодежи региона. Турнир разделен на групповой этап и плей-офф.

Как подчеркнули организаторы, мероприятие направлено на гармонизацию межнациональных связей, укрепление уважения и повышение интереса к другим культурам, популяризацию среди молодежи спорта и активного образа жизни. В рамках программы также пройдут выступления этнических творческих коллективов.

Организатором турнира выступил Дом народного единства при поддержке правительства Нижегородской области, Законодательного собрания региона, администрации Нижнего Новгорода, городской Думы Нижнего Новгорода и ассоциации "Мини-футбольный клуб "Торпедо".

Начало – в 11:00. Вход свободный.