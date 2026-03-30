Два нижегородских университета вошли в десятку самых спортивных вузов России

30 марта 2026 14:41
Два нижегородских университета вошли в десятку самых спортивных вузов России

Фото: Федерации многоборья ГТО России

Два нижегородских университета стали победителями в номинации «Самый спортивный вуз России» по итогам четвертого сезона «Народных игр ГТО Спортлото». Четвертое место занял Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (Княгинино). На шестом месте - национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского. Оба вуза показали выдающиеся результаты в четвертом сезоне проекта. В Княгининском университете в «Народных играх ГТО Спортлото» приняли участие 1 458 студентов, в Университете Лобачевского – 1 119.

Привлечение жителей к участию в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» является одной из задач государственной программы «Спорт России».

Также в рамках четвертого сезона «Народных игр ГТО Спортлото» в обоих учебных учреждениях прошли открытые тренировки с амбассадором проекта Кириллом Бельским – победителем третьего сезона шоу «Титаны» на ТНТ.

Открытую тренировку с Кириллом Бельским в рамках «Народных игр ГТО Спортлото» посетил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.              

«Студенты - это будущее нашей страны, и их здоровье является одним из главных приоритетов. Спорт не только укрепляет физическое состояние, но и, как показывает практика, повышает эффективность и способствует достижению успехов. В Нижегородской области мы системно подходим к развитию студенческого спорта, стремясь создать условия, где физкультура станет не просто учебной дисциплиной, а осознанным ежедневным выбором. Проект «Народные игры ГТО Спортлото» полностью соответствует этой философии, помогая молодому поколению становиться сильнее, укреплять здоровье и добиваться высоких результатов. Выражаем благодарность Федерации многоборья ГТО России за создание таких значимых проектов», - сказал  Дмитрий Кабайло.

Дмитрий Кабайло и сам принимал участие в четвёртом сезоне «Народных игр ГТО Спортлото». Личным примером он доказал, что проект доступен каждому желающему: записать видео можно в любое удобное время, а комплексы упражнений подходят для людей с разным уровнем физической подготовки, а также для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее, 14-15 марта, Федерация многоборья ГТО России проводила всероссийский розыгрыш 10 бесплатных путевок на финал четвертого сезона «Народных игр ГТО Спортлото» «Герой ГТО», в котором выиграли две атлетки из Нижегородской области - Анастасия Михалева и Анастасия Реутова. Обе спортсменки проверили свои силы в онлайн-сезоне в категории «Иду на рекорд».

Всего в четвертом сезоне было подано 19 210 заявок, при этом по сравнению с третьим сезоном число участников с ограниченными возможностями здоровья выросло в шесть раз.

«Народные игры ГТО Спортлото» - это единственные в России соревнования такого масштаба. В наши комплексы входят все базовые упражнения. Чтобы выполнить комплекс, нужно всего лишь или подтянуться, или отжаться. Всё просто. А главное, приняв участие в нашем проекте, вы становитесь счастливее и здоровее», - отметил генеральный секретарь Федерации многоборья ГТО России Владимир Войтеховский.

«Народные игры ГТО Спортлото» - это онлайн-соревнования по многоборью ГТО, направленные на развитие массового спорта и популяризацию физической активности. По итогам каждого сезона в разных городах России проводится очный финал «Герой ГТО». Это спортивный комплекс, который состоит из беговой дистанции и пяти последовательных функциональных упражнений. Он адаптирован для разных возрастов и уровней физической подготовки, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

