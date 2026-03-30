Команда облправительства сыграла в футболе с участниками программы "Герои. Нижегородская область" Спорт

Фото: минспорта Нижегородской области

В воскресенье, 29 марта, состоялся товарищеский футбольный матч между командой правительства Нижегородской области и командой ветеранов специальной военной операции, участников программы «Герои. Нижегородская область». Мероприятие организовали нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с министерством спорта Нижегородской области в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России».

«Ветераны специальной военной операции активно участвуют в спортивной жизни региона. Товарищеский матч по футболу в очередной раз доказывает, что наши герои — отличная команда не только в выполнении боевых задач, но и в спорте, в гражданской жизни. Чтобы как можно больше нижегородцев-участников СВО и членов их семей выбирали здоровый образ жизни, мы реализуем ряд мер поддержки — это и бесплатное посещение государственных и муниципальных учреждений спорта, и бесплатные часы для тренировок в частных спортивных организациях. Участие в соревнованиях — это возможность оценить свой уровень подготовки, обрести новых друзей-единомышленников и получить заряд для будущих побед», – отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Матч прошел в рамках первого отборочного этапа фестиваля по футболу Корпоративной спортивной лиги Нижегородской области и стал частью системной работы по вовлечению в спорт участников СВО. Для ветеранов это была возможность не только проверить свою физическую подготовку на поле, но и познакомиться с членами команды правительства Нижегородской области в неформальной обстановке.

«Такие встречи важны не только как спортивное событие. Это знак внимания и поддержки со стороны региональных властей. Ветераны чувствуют, что их усилия ценятся, а возможность выйти на поле вместе с командой правительства — это дополнительная возможность проявить себя в командном виде спорта», — считает заместитель руководителя нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Ярослава Лапковская.

Спорт остаётся эффективным инструментом реабилитации и социальной адаптации. Фонд «Защитники Отечества» продолжает развивать спортивные инициативы для ветеранов СВО и их семей.

«Мы готовились к участию в матче на протяжении месяца, тренировались регулярно. Спасибо организаторам за проведение товарищеского матча, надеюсь, такие встречи станут традицией. Особенно ценно внимание от футбольного клуба «Пари НН», было очень приятно получить памятные призы от клуба, за который болеешь», - поделился капитан команды ветеранов СВО, участник программы «Герои. Нижегородская область» Николай Шадрин.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. В рамках программы планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.