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Бизнес

Клиенты банка "Открытие" удлинили сроки вкладов

15 июля 2022 13:54  [52] Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

Впервые с марта клиенты банка "Открытие" резко сократили долю краткосрочных вкладов сроком на три месяца. В июне доля вновь открытых краткосрочных депозитов составила всего 5% по сравнению с 35-40% в марте-мае.

На фоне стабилизации финансовой ситуации в России еще в мае доля вкладов в банке "Открытие" сроком на год увеличилась по сравнению с апрелем в три раза — с 8% до 24%. Но тогда наибольшую часть вкладов -  40%  - составляли именно краткосрочные депозиты сроком на 3 месяца.

Уменьшение доли краткосрочных вкладов до 5% в июне свидетельствует о том, что вкладчики предпочитали зафиксировать повышенные ставки по депозитам на длительный срок, предвосхищая их потенциальное дальнейшее снижение. 

Большую часть вкладов клиенты предпочитали открывать в дистанционных каналах. В июне в ДБО было открыто 56% новых вкладов против 49% в апреле и 51% в мае. Это напрямую связано с возрастом клиентов. Доля клиентов до 60 лет, которые традиционно чаще открывают депозиты онлайн, выросла в июне в банке с 48 до 52%.

При этом средний размер вклада, открываемого онлайн, ниже, чем у оформленных в офисе: 588 тысяч рублей против 750 тысяч рублей.

Банк "Открытие" предлагает своим клиентам одни из самых привлекательных на рынке ставок по депозитам. По вкладу "Надежный" доходность на срок 3, 6 и 12 месяцев составляет 8% годовых. Ставки по вкладу "Надежный партнер" – для клиентов, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard – достигают 8,2% годовых. Ставки действуют при получении процентов в конце срока.

Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов "Открытие" можно ознакомиться на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
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