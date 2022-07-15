Магистерская программа "Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании" запустились в МГУ Общество

МГУ имени М.В. Ломоносова и АНО "Диалог" открыли первую в России магистерскую программу "Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании".

Согласно информации, нижегородцы уже могут подать заявление на обучение. Прием заявок продлится до 23:59 20 июля.

Пройдя обучение по данной программе, выпускники смогут трудоустроиться на высокооплачиваемую должность. Так, примером для обучающихся могут стать наиболее заметные выпускники: заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, вице-президент ПАО "Роснефть" Оксана Тарасенко, заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Мария Ёлкина и другие.

Как подчеркнули создатели курса, в России не существуют аналогичных программ. Студенты смогут получить уникальные знания и компетенции.

Также магистры получат образование главного вуза России по самой современной специализации, отвечающей вызовам рынка труда, прогнозам в области развития государственного и муниципального управления, технологий и темпам цифровой трансформации общества.

Отметим, что программа будет полезна не только для выпускников бакалавриата, но и для уже работающих специалистов, которое смогут повысить свою квалификацию и получить новую экспертизу.

Подать заявление на обучение можно по ссылке.