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Общество

Руководитель нижегородского Совета отцов Александр Заремба пострадал при обстреле гумконвоя на Донбассе

18 июля 2022 09:50  [77] Общество

Заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода, руководитель нижегородского Совета отцов Александр Заремба был травмирован при обстреле гумконвоя на Донбассе. Об этом сообщает телекомпания "Волга".

Александр Заремба в очередной раз отправился на Донбасс, сопровождая партию гуманитарного груза, собранного нижегородскими добровольцами.

Он рассказал, что волонтёрам рекомендовали приостановить свою деятельность на территории, находящейся под сильным артобстрелом, но самоотверженные люди продолжили свою миссию помощи мирному населению.

Груз развозили, прежде всего, по социальным объектам - детским домам, реабилитационным центрам, где много детей.

В одной из таких поездок гумконвой попал под обстрел, и нижегородец получил травму плечевого сустава. Тем не менее, волонтёрская миссия была выполнена, и все её участники вернулись домой живыми.

Сейчас Александр Заремба проходит реабилитацию уже в Нижнем Новгороде.

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Теги:
гуманитарная помощь Донбасс
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