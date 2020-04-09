Александр Заремба: "Нет чужих детей, есть окружение моего ребенка" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Председатель Совета отцов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Александр Заремба в программе "Герои Волги" рассказал о дистанционном обучении, воспитании детей и родительском контроле в образовании.

- Сейчас очень актуальная тема – школы перешли на дистанционное обучение. Какие проблемы здесь вы видите, и каким образом ваша общественная организация будет контролировать этот непростой процесс?

- На сегодняшний день в этих непростых условиях мы понимаем, что наше образование не было готово к таким глобальным масштабам изменений.

Первый самый важный момент – специфика дистанционного образования – нахождение ребенка в течение определенного времени, в районе 20 минут, непосредственно у компьютера. Это один урок. Потом должна быть пауза. Мы понимаем, что детские организмы еще не способны в течение длительного периода времени находиться у компьютера. И это еще вредно для зрения. Поэтому специфика такова, что с одной стороны должны быть все уроки, которые проводятся педагогами, записаны, и в интерактивном режиме выложены в родительском чате. С другой стороны, мы понимаем, что структура связи, коммуникации не у всех родителей есть. Должна быть доступность интерактивно получить ссылку на конкретный урок и занятие.

Не надо забывать, что не все дети способны самостоятельно изучать предметы. Это должно быть непосредственно при участии и контроле родителей.

- Получается несколько проблем: нужно обеспечить безопасность, общедоступность и возможность родителей включаться в процесс…

- В этом и заключается способность семьи объединяться в трудный момент и участвовать в этом процессе. На нашем сайте Совета отцов мы выкладываем вспомогательные ссылки, которые на сегодня уже получили доступ к образовательным программам. Дальше встает вопрос внутренней организации. Для этого проводятся общегородские родительские собрания, обучающие вещи. Практически в режиме онлайн работают с педагогами и специалистами департамента образования. Работа проделана большая.

Важно, что на сегодня мы подготовили обращение к родителям, для того, чтобы они вникли в процесс и поняли, что от их помощи и взаимодействия с ребёнком зависит очень многое.

- В этой ситуации нужно еще, чтобы образование оставалось качественным. Как вы будете это контролировать?

- Это многогранный вопрос. В любом случае, несмотря на то, что этим вопросом дистанционного обучения мы занимаемся практически впервые в нашей стране, будем учиться вместе. В очень трудной ситуации наши выпускники, которым сдавать ЕГЭ. Но думаю, что все мы совместно справимся с этой задачей.

- По инициативе Общественной палаты в Нижнем Новгороде организована экспертная площадка "Родительский контроль". Какие ее задачи, и что нужно в первую очередь контролировать у ребенка?

- Этот проект мы реализуем в течение трех лет. Сейчас мы сделали экспертную площадку, куда привлеки врачей-диетологов, терапевтов, специалистов в области здорового питания. Это контроль именно питания. Сейчас в школах города идет оптимизация буфетного ассортимента, потому что понимаем, что он не основной прием пищи, а перекус. А так как дети находятся в школах с утра до вечера, то наша задача, чтобы они в полноценном режиме могли получить промежуточное питание.

От того, насколько оно полезное и качественное, сбалансированное, в том числе и в буфете, зависти очень многое. На территории города, через социальные сети, родительские сайты прошло голосование. С экспертами был разработан ассортимент того будущего меню, с учетом уже согласованного Роспотребнадзором. Чипсов из картофеля не будет, будут овощные и фруктовые.

- Кроме питания, какие еще сферы жизни ребенка требуют родительского контроля?

- У нас есть проект "Отцовский патруль", в рамках которого отцы выходят с патрулированием. Их задача – система контроля безопасности внутри площадок, территорий, по которым они проходят от школы до дома, освещённость, наличие людей с асоциальным образом жизни, качественное содержание спортплощадок и игровых городков.

Потом эта информация транслируется уполномоченному по защите прав детей, в администрации районов и города, после чего территории приводят в порядок.

- Родители замотивированы серьезно отнестись к проблеме?

- Основная мотивация – наши дети. Мы прекрасно понимаем, что среда, где находятся наши дети, она безопасна. Конечно, каждый из отцов находит время для того, чтобы участвовать в этих патрулях.

В январе мы закончили глобальную работу. 714 патрулей были задействованы в выявлении мест продажи снюсов. Это длительная история. С декабря мы начали эту историю. Были закрыты точки и выявлены люди, которые занимались продажей снюсов.

- ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, который проводился в России на тему "Хороший/плохой отец". Результаты показательны. Хорошим отцом большинство посчитали того, кто экономически обеспечивает семью, а плохой, кто не принимает участие в жизни ребенка. Можно ли тут соблюсти баланс? Общество хочет, чтобы он был и добытчиком, и в тоже время – воспитателем.

- От мужчин зависит очень многое, но все зависит в целом от семьи. Воспитательный процесс – не только воздействие папы на ребенка, это и окружение ребенка – близкие родственники, которые все участвуют в этом процессе. Хочу высказать благодарность супруге своей, при наличии 4 детей, я, уделяя большое внимание общественному движению, не достаточно, как мне кажется, уделяю внимание своим собственным детям. У меня семья понимает значимость той работы, которую я делаю. И весь воспитательный блок практически взяла на себя супруга. Как папа, я участвую в воспитательном процессе, но он больше выражается не количестве проведенного времени, а качестве.

- Насколько популярно сейчас в России вовлеченное отцовство, когда папа наравне с мамой принимаем участие в выборе кружкой и секций, помогает менять подгузники и прочее?

- Это было испокон веков. Этим занимались наши деды и отцы, мы тоже занимаемся, да и дети наши тоже принимают в этом участие. Здесь многое зависит от воспитания внутри семьи, то нашего общества. Это общая задача. Через воспитание в отдельно взятой семье, через общественное окружение, которые мы создаем, создается то самое благоприятное общество, в котором дети видят пример общественников, активных отцов. Берут пример не из блокбастеров и популярных актеров, а у них есть реальные примеры из жизни.

К слову, у нас 30% семей неполные, нет отцов, которые могут показать этот пример. И только через общественное вовлечение, которое организуют отцы на территории образовательного учреждения, можно показывать пример. Наш девиз – "Нет чужих детей, есть окружение моего ребенка".

- Как современный мужчина может реализовать этот девиз?

- Все просто. Все дети разные. У меня три сына: первый – компьютерщик, второй – спортсмен, третий – баскетболист, дочка – гимнастка. И ты должен быть вовлечен в их интересы, участвовать в его тренировках, зарядках. Игра в баскетбол – это не игра одного человека. Сын привлекает друзей, вовлекаешься и сам.

Кроме того, мы организуем соревнования между отцами и детьми в школах, дни здоровья, играем со сборными школы в спортигры. Получается, что с одной стороны, ты, занимаясь со своим ребенком, проводишь мероприятия, полезные не только для его внутреннего развития, но и для развития его окружения. Все друзья вовлекаются в этот процесс. Когда люди видят, что это получает большой отклик среди родителей, а у нас отцы активно вовлекаются в развитие своих детей, то интерес возникает еще больший. Делая лучше для своего ребенка, вы делаете лучше и для его друзей. Поэтому у нас и девиз такой.

- Большинство учителей в школах – женщины, педагоги в учреждениях допобразования – тоже женщины. В процессе обучения ребенок общается практически с 90% женщинами. Пробелы с точки зрения воспитания и психологии возникают?

- Чем большее участие уделяет женщина, как мама, она прививает ребенку душевность, человечность, а отец воспитывает гражданскую позицию, решительность. Жаль, что в нашей системе образования в основном женщины, но сейчас мужчин становится тоже немало.

Ребенок в школу приходит учиться, а весь воспитательный блок ложится на семью. У мамы и папы разные задачи в воспитании.