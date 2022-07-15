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Общество

Свет и воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 21 июля

21 июля 2022 09:15  [225] Общество

Десятки домов в трёх районах Нижнего Новгорода временно будут отключены от систем ЖКХ 21 июля в связи с плановыми работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

Так, на Автозаводе второй день подряд будет отключена электроэнергия в 16-этажном доме по адресу: ул. Гайдара, 26. Жильцам 562 квартир, расположенным в этом доме, придётся снова терпеть неудобства с 9:00 до 17:00.

В Канавинском районе на улице Генерала Зимина с 9:30 до 15:30 не будет холодной воды в многоквартирных домах под номерами 35, 36, 37, 41.

Кроме того, администрация Нижегородского района сообщила о профилактических работах на системах горячего водоснабжения. В связи с этим, с 8:00 до 18:00 горячей воды не будет на улицах Большой Покровской, Грузинской, Звездинке, Горького, Малой Покровской, Ошарской, Октябрьской. Кроме того, отключения коснутся нескольких домов в Верхних Печёрах: ул. Лопатина, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13; ул. Касьянова, 8, 8а, 10, 12.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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