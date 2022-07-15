ЛУКОЙЛ помогает медицинским учреждениям

При поддержке "Компании "ЛУКОЙЛ" проведен ремонт в гинекологическом отделении Кстовской центральной районной больницы.
Был выполнен большой объем работ в палатах, пищеблоке, комнате приема пищи, в коридоре и на посту медсестры. Заменены электрика (светильники, розетки, выключатели), уложен новый линолеум, сделан косметический ремонт помещений.
"Компания "ЛУКОЙЛ" оказывает всемерную поддержку учреждениям здравоохранения. Люди не только должны получать качественную медицинскую
помощь, но и проходить лечение в комфортных условиях. Это важно для их выздоровления. Я видел, в каком состоянии отделение находилось до ремонта. Разница очевидна!", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.
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