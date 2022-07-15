ЛУКОЙЛ помогает медицинским учреждениям Общество

При поддержке "Компании "ЛУКОЙЛ" проведен ремонт в гинекологическом отделении Кстовской центральной районной больницы.

Был выполнен большой объем работ в палатах, пищеблоке, комнате приема пищи, в коридоре и на посту медсестры. Заменены электрика (светильники, розетки, выключатели), уложен новый линолеум, сделан косметический ремонт помещений.

"Компания "ЛУКОЙЛ" оказывает всемерную поддержку учреждениям здравоохранения. Люди не только должны получать качественную медицинскую

помощь, но и проходить лечение в комфортных условиях. Это важно для их выздоровления. Я видел, в каком состоянии отделение находилось до ремонта. Разница очевидна!", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.