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Прием заявок на участие в конкурсе "Мисс Нижний Новгород-2022" начался 21 июля. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
Согласно информации, заявки принимаются до 20 августа включительно, а темой конкурса в этом году стали народные художественные промыслы в сочетании с цифровыми технологиями.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте и приложить две фотографии (портрет и в полный рост).
Требования к потенциальным участницам: возраст от 15 до 25 лет (включительно), рост от 168 см, проживание в Нижнем Новгороде или Нижегородской области, не замужем.
Кастинг участниц пройдет 21 августа в 13.00 на Нижегородской ярмарке в павильоне №2.
Напомним, что "Мисс Нижний Новгород" проводится в Нижнем Новгороде уже 25 лет. Его цель — в вовлечении молодежи Нижегородской области в общественную и культурную жизнь региона.
Всю информацию о конкурсе можно найти на сайте.
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