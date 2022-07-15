Прием заявок на участие в конкурсе "Мисс Нижний Новгород-2022" начался 21 июля Общество

Фото: организаторы мероприятия, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Прием заявок на участие в конкурсе "Мисс Нижний Новгород-2022" начался 21 июля. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, заявки принимаются до 20 августа включительно, а темой конкурса в этом году стали народные художественные промыслы в сочетании с цифровыми технологиями.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте и приложить две фотографии (портрет и в полный рост).

Требования к потенциальным участницам: возраст от 15 до 25 лет (включительно), рост от 168 см, проживание в Нижнем Новгороде или Нижегородской области, не замужем.

Кастинг участниц пройдет 21 августа в 13.00 на Нижегородской ярмарке в павильоне №2.

Напомним, что "Мисс Нижний Новгород" проводится в Нижнем Новгороде уже 25 лет. Его цель — в вовлечении молодежи Нижегородской области в общественную и культурную жизнь региона.

Всю информацию о конкурсе можно найти на сайте.