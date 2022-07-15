Мэрия Нижнего Новгорода рассматривает возрождение пляжа на Гребневских песах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мэрия Нижнего Новгорода рассматривает возрождение пляжа на Гребневских песах. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев во время прямого эфира в соцсетях.

Как рассказал мэр, он сам купался на пляже на Гребневских песках в 1980-е годы, но теперь данная территория заросла.

В настоящее время проект возрождения данного пляжа находится в разработке, однако обустройство пляжа требует больших затрат. Администрация города продолжает искать различные варианты реализации данного проекта.

Также Юрий Шалабаев отметил, что в Нижнем Новгороде есть достаточное количество пляжей, но в связи с качеством воды не на всех из них можно купаться.

Напомним, что Роспотребнадзор не рекомендует купаться на семи пляжах Нижнего Новгорода.