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Мэрия Нижнего Новгорода рассматривает возрождение пляжа на Гребневских песах. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев во время прямого эфира в соцсетях.
Как рассказал мэр, он сам купался на пляже на Гребневских песках в 1980-е годы, но теперь данная территория заросла.
В настоящее время проект возрождения данного пляжа находится в разработке, однако обустройство пляжа требует больших затрат. Администрация города продолжает искать различные варианты реализации данного проекта.
Также Юрий Шалабаев отметил, что в Нижнем Новгороде есть достаточное количество пляжей, но в связи с качеством воды не на всех из них можно купаться.
Напомним, что Роспотребнадзор не рекомендует купаться на семи пляжах Нижнего Новгорода.
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