Валентина Железова 83 лет пропала в поселке Фанерное в Семеновском районе

Валентина Железова 83 лет пропала в поселке Фанерное в Семеновском городском округе Нижегородской области, ПСО "Волонтер НН".
Еще 22 июля она ушла из дома на улице Красноармейская и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы темные, глаза голубые.
Особые приметы: родинка на правой щеке, родинка на подбородке.
На момент исчезновения пенсионерка была одета в белую рубашку, белый платок, серую юбку и темные штаны. При себе у нее было белое ведро.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтер": 8 (831) 291 51 51 или инфоргу поиска: +7 950 605 40 76 — Ольга (Фиона).
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