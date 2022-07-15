Валентина Железова 83 лет пропала в поселке Фанерное в Семеновском районе Общество

Валентина Железова 83 лет пропала в поселке Фанерное в Семеновском городском округе Нижегородской области, ПСО "Волонтер НН".

Еще 22 июля она ушла из дома на улице Красноармейская и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы темные, глаза голубые.

Особые приметы: родинка на правой щеке, родинка на подбородке.

На момент исчезновения пенсионерка была одета в белую рубашку, белый платок, серую юбку и темные штаны. При себе у нее было белое ведро.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтер": 8 (831) 291 51 51 или инфоргу поиска: +7 950 605 40 76 — Ольга (Фиона).