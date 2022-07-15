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Первенство Автозаводского района по стритболу среди дворовых команд пройдёт 28 июля

25 июля 2022 16:50  [68] Спорт

Фото: с сайта cap.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Первенство Автозаводского района по стритболу среди дворовых команд состоится 28 июля Об этом сообщили в райадминистрации.

К участию в турнире приглашаются команды из 3-5 человек от 13 лет и старше.

Соревнования начнутся в 14:00 на площадке у дома №46 по ул. Пермякова. Старт приёма заявок - в 13:45.

Победителей и призёров ждут памятные подарки от администрации.

Соревнования пройдут на благоустроенной территории вдоль озера по ул. Пермякова и будут посвящены 90-летию Автозаводского района.

Ранее сообщалось, что детский проект "Играем вместе" стартовал во дворах Нижнего Новгорода. В каждом районе для детей в возрасте от 7 до 15 лет будут организованы активные игры. Полное расписание мероприятий можно узнать на сайте anotosnn.ru.

СПРАВКА:
Стритбол (англ. Streetball) — вид баскетбола, появившийся в США в 1950-х годах. От обычного баскетбола отличается количеством игроков — их по три в каждой команде, и зоной игры — половиной баскетбольного поля c единственным кольцом.

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Теги:
Автозаводский район Баскетбол Соревнования
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