Первенство Автозаводского района по стритболу среди дворовых команд пройдёт 28 июля

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Первенство Автозаводского района по стритболу среди дворовых команд состоится 28 июля Об этом сообщили в райадминистрации.
К участию в турнире приглашаются команды из 3-5 человек от 13 лет и старше.
Соревнования начнутся в 14:00 на площадке у дома №46 по ул. Пермякова. Старт приёма заявок - в 13:45.
Победителей и призёров ждут памятные подарки от администрации.
Соревнования пройдут на благоустроенной территории вдоль озера по ул. Пермякова и будут посвящены 90-летию Автозаводского района.
Ранее сообщалось, что детский проект "Играем вместе" стартовал во дворах Нижнего Новгорода. В каждом районе для детей в возрасте от 7 до 15 лет будут организованы активные игры. Полное расписание мероприятий можно узнать на сайте anotosnn.ru.
СПРАВКА:
Стритбол (англ. Streetball) — вид баскетбола, появившийся в США в 1950-х годах. От обычного баскетбола отличается количеством игроков — их по три в каждой команде, и зоной игры — половиной баскетбольного поля c единственным кольцом.
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