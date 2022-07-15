Олег Лавричев вручил начальнику главка полиции региона памятный знак "800 лет городу Нижнему Новгороду" Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 25 июля принял участие в еженедельном разводе личного состава ГУ МВД России по Нижегородской области на службу.

В рамках мероприятия спикер городской Думы вручил Памятный знак "800 лет городу Нижнему Новгороду" начальнику ГУ МВД России по Нижегородской области, генерал-лейтенанту полиции Юрию Арсентьеву и его заместителю, начальнику Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области, генерал-майору юстиции Равилю Белеву за большой личный вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода.

В ходе церемонии награждения Олег Лавричев отметил, что для него большая честь вручать награды.

"Благодарю за службу и работу, высокую степень компетентности и ответственности награждаемых сотрудников ведомства. Вы внесли значительный вклад в развитие нашего города, в частности, в укрепление его безопасности и в охрану общественного порядка. Ваш опыт и профессионализм позволяют сегодня сохранять безопасность и покой граждан и гостей города, особенно в таких непростых условиях, которые складываются на сегодняшний день. На ваши плечи в настоящее время ложится особая ответственность. Уверен, что ваши компетентность, опыт, способность служить Родине и народу позволят сохранить положительную динамику снижения количества преступлений на территории региона", – сказал он.

СПРАВКА:

Памятный знак "800 лет городу Нижнему Новгороду" был учрежден городской Думой для поощрения граждан, имеющих высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности, внесших значительный вклад в развитие города, осуществляющих активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества.