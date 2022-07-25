Эксперт: использование VPN может стать причиной утечки персональных данных Общество

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Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк и руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич рассказали об опасности использования VPN.

Эксперты сравнивают использование VPN с покупкой лотерейного билета, потому что всегда есть вероятность того, что именно ваши данные будут украдены, а затем использованы мошенниками. Страховки от таких последствий нет, а увеличить шансы на утечку можно частым использованием VPN, более того, риск возрастает многократно при входе с VPN в банковские аккаунты.

VPN в последнее время становится все популярнее. Из-за этого у многих может сложиться впечатление, что с ростом количества пользователей уменьшается и риск стать жертвой мошенников, однако это не так. Вместо с числом пользователей вырос и интерес мошенников, которые рассчитывают именно на такое расслабленное отношение к защите личных данных.

Например, карманники в толпе не пойдут на кражу, когда по улице идет 2-3 человека, а в оживленной толпе можно легко скрыться.

"Через VPN происходит кража не только адресов электронной почты, номеров телефонов и других сведений, но и паролей, причем иногда в незашифрованном виде. Этому способствует то, что в России сохраняется пока низкий уровень цифровой культуры, – многие юзеры пользуются одним паролем для разных аккаунтов, что облегчает задачу преступникам", - сказал Никита Данюк.

Подытоживая выше сказанное, нижегородцам рекомендуется уделить большее внимание защите своих личных данных, а также с осторожностью относиться к использованию VPN.