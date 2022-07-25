Нижегородцы уже оформили 479 резидентских разрешений на парковку Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы уже оформили 479 резидентских разрешений на парковку. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на МКУ "ЦОДД".

Согласно информации, за 2 месяца разрешения оформили 32 человека. Напомним, что по данным на май было выдано 447 резидентских разрешений.

Наибольшее количество заявок поступило от жителей улиц, прилегающих к площади Максима Горького.

Как рассказали в Центре организации дорожного движения, количество автомобилистов, оплачивающих парковку, выросло в июне более чем на 20%.

Ранее сообщалось, что депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили поминутную оплату за парковку.

Напомним, что всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Также планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.