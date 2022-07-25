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Бизнес

Банк "Открытие" стал ИТ-компанией

01 августа 2022 14:28  [2] Бизнес

Банк "Открытие" получил аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ как ИТ-компания. Это позволит его сотрудникам с техническим образованием получить отсрочку от армии и другие государственные льготы.

"Последние два года мы делали акцент на развитии внутренней разработки. По фронтальным IT-системам доля инхаус-разработки сейчас – 70%, а по остальным системам — до 60%. В ИТ-блоке трудится более 2000 ИТ-специалистов - инженеров, аналитиков, тестировщиков, системных администраторов, архитекторов, а также специалистов по графическому, продуктовому, UI/UX и веб-дизайну, менеджеров проектов и продуктов и бизнес-аналитиков. Статус ИТ-компании позволит банку повысить привлекательность работы ИТ-специалистов за счет предоставления работникам дополнительного комфорта и государственных льгот", - сообщил член правления, глава ИТ-блока банка "Открытие" Сергей Русанов.

Проекты банка "Открытие" ежегодно получают самые высокие оценки в премии сообщества ИТ-директоров России Global CIO. Эксперты конкурса подчеркивают масштабы проектов, их сложность, а также значимость для всей ИТ-отрасли.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

 

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Теги:
Банки Открытие
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