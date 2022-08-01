Фестиваль колокольного звона "Преображение" состоится в Нижнем Новгороде 19 августа Культура и отдых

Фестиваль колокольного звона "Преображение" состоится в Нижнем Новгороде 19 августа.

Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, мероприятие будет проходить с 08:00 до 13:00 на территории Спасо-Преображенского собора в Сормове (ул. Щербакова, 13а).

Программой фестиваля предусмотрены Божественная литургия, крестный ход, колокольный звон-концерт, выставка-ярмарка народных умельцев, мастер-классы.

Запланировано угощение пирогами, чаем, яблоками, арбузами.

Для детей будет организована игровая программа.

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