Фестиваль колокольного звона "Преображение" состоится в Нижнем Новгороде 19 августа.
Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, мероприятие будет проходить с 08:00 до 13:00 на территории Спасо-Преображенского собора в Сормове (ул. Щербакова, 13а).
Программой фестиваля предусмотрены Божественная литургия, крестный ход, колокольный звон-концерт, выставка-ярмарка народных умельцев, мастер-классы.
Запланировано угощение пирогами, чаем, яблоками, арбузами.
Для детей будет организована игровая программа.
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