Более 40 брошенных автомобилей планируется эвакуировать в Автозаводском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 40 брошенных автомобилей планируется эвакуировать в Автозаводском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, автомобили были обнаружены по следующим адресам: ул.Строкина, 5А, ул.Дружаева 8, ул.Дьяконова, 9 корп. 2, ул.Спутника, 38.

Их собственникам необходимо в течение 10 дней с момента получения письменного предупреждения, размещенного на лобовом стекле автомобиля, переместить транспортное средство на автостоянку или в гараж. Если владелец самостоятельно не перевезет машину, то она будет помещена на стоянку временного хранения по адресу: ул. Деловая, 3.

Как отметили в районном управлении благоустройства и содержания дорог, брошенные автомобили мешают уборке проездов и представляют опасность для детей и подростков.

В 2021 году в Автозаводском районе выявили 70 брошенных автомобилей. С начала 2022 года выявлено более 60 автотранспортных средств.

Ранее сообщалось, что восемь брошенных автомобилей эвакуировали в Канавинском районе с начала года.