Восемь брошенных автомобилей эвакуировали в Канавинском районе с начала года Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Восемь брошенных автомобилей эвакуировали в Канавинском районе с начала года. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, специалисты эвакуируют автомобили, которые длительное время не использовались собственниками, а также имеют неисправности, которые не позволяют доступить транспорт на дороги. Например, разбитые окна, спущенные колесы и отсутствие элементов управления.

Как рассказал и.о. главы администрации Канавинского района Александр Вовненко, данные автомобили не только затрудняют работу коммунальных служб по очистке территорий, но и представляют опасность для местных жителей, так как привлекают внимание детей, подростков и лиц без постоянного места жительства.

Автомобили эвакуируются через 10 дней с момента размещения письменного требования на лобовом стекле автомобилей переместить транспортное средство на автостоянку или в гараж.

Автомобили эвакуируют на место временного хранения по адресу: ул. Деловая, 3.

Ранее сообщалось, что эвакуация брошенных автомобилей без номеров началась в Сормовском районе.