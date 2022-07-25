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Общество

Восемь брошенных автомобилей эвакуировали в Канавинском районе с начала года

26 июля 2022 13:58  [77] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Восемь брошенных автомобилей эвакуировали в Канавинском районе с начала года. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, специалисты эвакуируют автомобили, которые длительное время не использовались собственниками, а также имеют неисправности, которые не позволяют доступить транспорт на дороги. Например, разбитые окна, спущенные колесы и отсутствие элементов управления.

Как рассказал и.о. главы администрации Канавинского района Александр Вовненко,  данные автомобили не только затрудняют работу коммунальных служб по очистке территорий, но и представляют опасность для местных жителей, так как привлекают внимание детей, подростков и лиц без постоянного места жительства.

Автомобили эвакуируются через 10 дней с момента размещения письменного требования на лобовом стекле автомобилей переместить транспортное средство на автостоянку или в гараж. 

Автомобили эвакуируют на место временного хранения по адресу: ул. Деловая, 3.

Ранее сообщалось, что эвакуация брошенных автомобилей без номеров началась в Сормовском районе.

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Теги:
Автомобили Канавинский район
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