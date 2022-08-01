День физкультурника отмечают тысячи нижегородцев во всех муниципалитетах области Общество

Тысячи нижегородцев отмечают День физкультурника во всех муниципалитетах области, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Более 500 спортсменов и болельщиков собрал праздник на спортивных площадках ФОКа в рабочем поселке Дальнее Константиново.

Во время торжественной части были награждены лучшие спортсмены, ведущие тренеры, участники комплекса ГТО и активные любители спорта.

Секретарь местного отделения "Единой России", заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского муниципального округа Андрей Тирюков вручил Благодарственные письма и подарки от партии семьям, принимающим активное участие в соревнованиях и показывающие пример здорового образа жизни, а также профессиональным спортивным судьям: "Спорт – объединяющая сила, им занимаются люди разных возрастов и профессий. Я поздравляю вас с Днем физкультурника! Будьте крепки телом и сильны духом, ставьте перед собой высокие цели и добивайтесь высоких побед в спорте и на жизненном пути!"

Программа праздника была насыщенной и по-спортивному активной. Ведущие тренеры района провели для всех желающих фитнес-зарядку. В Кубке Дальнеконстантиновского района по футболу приняли участие 8 футбольных команд. Молодежные команды сражались в соревнованиях по боулингу. Сильнейшие спортсмены района состязались в соревнованиях по пауэрлифтингу и подъему штанги на бицепс. Ветераны и пенсионеры выявляли лучших в настольном теннисе и бильярде. А дети в возрасте от 7 до 17 лет проходили спортивные станции и веселые эстафеты, получая в награду сладкие призы. Также в течение всего мероприятия для самых активных болельщиков проходил розыгрыш призов от местного отделения партии, а ростовая кукла – белый медведь поздравлял всех с праздником.

Тренер по волейболу с 40-летним стажем Александр Арбеков отметил, что такие праздники объединяют спортивную общественность района, после таких масштабных мероприятий становится все больше людей, занимающихся спортом.

В Кстове местное отделение партии провело "Веселые старты" во дворах. Юные жители в возрасте от 5до 11 лет соревновались в ловкости, силе и скорости. Конечно, победила дружба! Все дети получили сувениры на память и сладкие угощения.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода от местного отделения партии вручили Благодарственные письма и подарки преподавателям физкультуры, тренерам-инструкторам спортивной школы "Сормово", чьи команды выигрывали турниры.

"Я благодарю всех, кто принимает участие в спортивном воспитании юных сормовичей, прививает любовь к спорту, физической активности. У нас много достижений на спортивном поприще - в плавании, борьбе, футболе, хоккее, всегда на высоком уровне участники игры «Зарница». Желаю всем вам новых свершений, новых высот", - поздравила награжденных секретарь местного отделения "Единой России", глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Также ко Дню физкультурника в районе прошли соревнования по спортивному многоборью среди граждан с ограниченными возможностями здоровья и турнир по пляжному волейболу среди воспитанников школы олимпийского резерва.

При поддержке регионального и местных отделений "Единой России" и "Молодой Гвардии" в Нижегородской области проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню физкультурника: спортивные турниры, соревнования по различным видам спорта, викторины, игры, открытые тренировки, фестивали, поздравления спортсменов, тренеров, учителей физкультуры, активистов.