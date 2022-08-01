Юрий Шалабаев поручил отремонтировать дороги в поселке Кудьма Общество

Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение отремонтировать дороги в поселке Кудьма Новинского сельсовета. Как сообщает пресс-служба администрации города, мэр встретился с жителями поселка и обсудил проблемы данного поселения.

"В ближайшее время проведём ямочный ремонт, а в следующем году, когда переведём дороги в собственность муниципалитета, приступим к полноценному ремонту. Нужен и нормальный тротуар по дороге в школу и детский сад. Дети там ходят практически по проезжей части", - сообщил Юрий Шалабаев, отвечая на вопрос местной жительницы, которая рассказала о проблеме.

Кроме того, в поселке приведут в порядок систему освещения. Данные работы планируется провести в рамках концессионного соглашения.

Мэр также поручил проработать вопрос установки детской и спортивной площадок у детского сада.

Напомним, нижегородцы могут обратиться к главе Нижнего Новгорода во время еженедельных прямых эфиров, которые проходят в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм-канале.