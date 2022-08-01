Юрий Шалабаев поручил отремонтировать дороги в поселке Кудьма

Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода
НИА "Нижний Новгород"
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение отремонтировать дороги в поселке Кудьма Новинского сельсовета. Как сообщает пресс-служба администрации города, мэр встретился с жителями поселка и обсудил проблемы данного поселения.
"В ближайшее время проведём ямочный ремонт, а в следующем году, когда переведём дороги в собственность муниципалитета, приступим к полноценному ремонту. Нужен и нормальный тротуар по дороге в школу и детский сад. Дети там ходят практически по проезжей части", - сообщил Юрий Шалабаев, отвечая на вопрос местной жительницы, которая рассказала о проблеме.
Кроме того, в поселке приведут в порядок систему освещения. Данные работы планируется провести в рамках концессионного соглашения.
Мэр также поручил проработать вопрос установки детской и спортивной площадок у детского сада.
Напомним, нижегородцы могут обратиться к главе Нижнего Новгорода во время еженедельных прямых эфиров, которые проходят в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм-канале.
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