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Залпы салюта и поздравление с Днем города появятся на нижегородской телебашне 20 августа. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.
Согласно информации, архитектурно-художественная подсветка украсит телебашню с 20:00 до 00:00.
К 801-летию Нижнего Новгорода на высотной доминанте появятся залпы светового салюта, государственная и региональная символика, изображение Нижегородского кремля, а также текстовое поздравление с праздником.
Напомним, что 196-метровая телебашня – самое высокое инженерное сооружение Нижнего Новгорода. За счет светодиодных пикселей, расположенных на башне, она даже получила свое оригинальное имя - "Волго-Окский маяк".
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