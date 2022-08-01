Залпы салюта и поздравление с Днем города появятся на нижегородской телебашне 20 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Залпы салюта и поздравление с Днем города появятся на нижегородской телебашне 20 августа. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Согласно информации, архитектурно-художественная подсветка украсит телебашню с 20:00 до 00:00.

К 801-летию Нижнего Новгорода на высотной доминанте появятся залпы светового салюта, государственная и региональная символика, изображение Нижегородского кремля, а также текстовое поздравление с праздником.

Напомним, что 196-метровая телебашня – самое высокое инженерное сооружение Нижнего Новгорода. За счет светодиодных пикселей, расположенных на башне, она даже получила свое оригинальное имя - "Волго-Окский маяк".