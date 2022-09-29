Более 13 тысяч кв.м асфальта отремонтировали на улице Политбойцов после обращения жителей

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Более 13 тысяч кв.м асфальта отремонтировали на улице Политбойцов в Автозаводском районе после обращения жителей к главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Согласно информации, были отремонтированы тротуары и дорога к детсадам № 116, №173 и школе № 43, установлены лежачие полицейские.
Как рассказал глава администрации Автозаводского района Александр Нагин, всего в 2022 году из городского бюджета району выделено более 100 млн рублей на ремонт 40 тыс кв. метров придомовых и муниципальных территорий. На данный момент благоустроены территории у 50 жилых домов, в которых проживает более 17 тысяч человек.
Кроме того, в текущем году в Автозаводском районе было отремонтировано более 15 тыс. кв. метров дорог и тротуаров, а по программе "Вам решать!" - более 12 тыс. кв. метров дорог.
Ранее сообщалось, что около 270 тысяч квадратных метров тротуаров отремонтировали в Нижнем Новгороде за два года.
Также напомним, что около 930 млн рублей будет направлено на ремонт 17 тысяч км дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.
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