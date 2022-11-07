Андрей Саносян: "Каждый третий рубль в бюджете Нижегородской области - от промышленности" Бизнес

Андрей Саносян Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в ходе конференции транспортно-логистического бизнес-блока РЖД рассказал о состоянии промышленности в регионе и планах по ее развитию.

Как отметил чиновник, Нижегородская область всегда была промышленным регионом.

"Каждый четвертый занятый в экономике работает на предприятиях промышленного комплекса, каждый третий рубль в бюджете области - от промышленности", - сообщил он.

Нижегородская промышленность продолжает развиваться и в условиях санкционного давления.

"Если сравнивать с хорошим 2021 годом, то отгрузка промышленной продукции выросла на 13% за 10 месяцев текущего года, объем составил более 1,3 трлн рублей. Просело автомобилестроение, как и во всех регионах. С точки зрения других отраслей отмечается серьезный рост в металлургии, химии и других", - рассказал Андрей Саносян.

Активно развивается и инвестиционная деятельность. Объем инвестиций в регионе в 2022 году стал выше, чем в прошлые года.

Также замгубернатора рассказал, что нижегородские предприятия начали переориентироваться на восточный рынок.

"В 9 из 10 случаев предприятия АПК выпускают продукцию, рассчитанную на экспорт в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. С точки зрения объемов мы переживали, что пойдет спад, но идет увеличение, потому что эти рынки сейчас демонстрируют скачковый рост с точки зрения потребления продукции. Это двустороннее движение. Мы видим, что кратно увеличились потоки с восточного направления к нам", - сказал Андрей Саносян.

В заключение замгубернатора отметил, что на ближайшие 3-5 лет необходимо четко понимать, какие направления будут развиваться, какие точки роста появятся, сколько рабочих мест будет создано.