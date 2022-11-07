Конференция транспортно-логистического бизнес-блока РЖД открылась в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Корреспондент НИА "Нижний Новгород" посетил торжественную церемонию открытия IV Конференции транспортно-логистического бизнес-блока холдинга "РЖД", которая впервые проходит в Нижнем Новгороде с 5 по 9 декабря.



Как заявляют организаторы, одной из ключевых задач конференции является выработка стратегических решений для улучшения деятельности РЖД и транспортной системы России.



В мероприятии принимают участие представители руководства РЖД, правительства Нижегородской области, ГК "Росатом", Почты России и других компаний партнёров.



Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян в своём приветственном слове к участникам конференции отметил, что правительство региона активно сотрудничает с РЖД.

"Иначе быть и не может, потому что Нижегородская область всегда являлась крупным логистическим центром", - подчеркнул он.



В первый день в культурном центре "Пакгаузы" на Стрелке состоялась панельная дискуссия "Эффективная работа в условиях неопределённости как фактор залога развития страны". В ней приняли участие заместитель гендиректора ОАО "РЖД" - начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило, Андрей Саносян, начальник ГЖД Сергей Дорофеевский, заместитель гендиректора по логистике АО "Почта России" Сергей Сергушев, директора ИнноХаба Росатома Александр Швалев, замначальника Центра инновационного развития по взаимодействию с ключевыми партнерами и институтами развития РЖД Александр Зажигалкин.





По словам Алексея Шило, ограничения и условия, требующие немедленного реагирования, начались с пандемии COVID-19 в 2020 году и за это время отрасль успела адаптироваться.



Кроме того, РЖД заранее подготовилось к расширению сотрудничества со странами Востока.



В подтверждение этого тезиса Алексей Шило сообщил, что в 2022 году грузовые перевозки в западном направлении сократились на 17,2% и составили 261 млн тонн (-54,1 млн тонн), тогда как перевозки в дружественные страны увеличились на 19,7%. В частности, в восточном направлении перевозки выросли на 2,8%.



Андрей Саносян рассказал, что Нижегородская область в условиях санкционного давления испытывала множество новых подходов для дальнейшего развития, что позволило сохранить рост промышленности. В связи с этим и увеличивается нагрузка на железные дороги. Так, железными дорогами будут пользоваться 16 резидентов ОЭЗ "Кулибин".

В условиях развивающейся в регионе промышленности увеличивается и нагрузка на железные дороги



Сергей Дорофеевский в ходе планерной сессии рассказал, что в текущих условиях ГЖД продолжает планомерную работу со своими клиентами, которых сейчас насчитывается около 2,5 тысяч.



Так, Горьковская железная дорога за 11 месяцев 2022 года перевезла 25,8 млн тонн грузов, что составляет 100,5% от плана. В частности, погрузка в Нижегородской области составила 12,7 млн тонн, а выгрузка - 16,3 млн тонн. Общий объём обработанных грузов (29,1 млн тонн) вырос на 13,1%.



Уже ведётся работа над расширением объемов перевозок в 2023 году. Например, в логистическом центре в посёлке Доскино Богородского района выгрузка импортных автомобилей в 2022 увеличилась на 8,5 тысяч машин, а уже в следующем году планируемый прирост составит 45 тысяч единиц.



Также в рамках первого дня конференции Алексей Шило наградил клиентов и партнёров Центра фирменного транспортного обслуживания по результатам 2022 года.