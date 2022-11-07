Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о покинувших Россию Политика

Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о покинувших Россию, сообщают "Народные Новости".

По мнению спикера Думы РФ, "предатели, покинувшие Россию в сложный для страны период, вскоре станут не нужны Соединенным Штатам и Европейскому союзу".

Как отметил Вячеслав Володин, для Вашингтона и западных государств человек, который является русским, не может быть хорошим.

Председатель Госдумы уверен, что Запад будет "терпеть" российских граждан лишь до тех пор, пока они не перестанут критиковать свою страну. Вячеслав Володин также выразил уверенность, что свобода человека для Соединенных Штатов и Евросоюза на самом деле является лишь бутафорией.