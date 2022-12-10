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Евгений Люлин: "Спасатели первыми приходят на помощь"

27 декабря 2022 09:50  [71] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем спасателя Российской Федерации.

"Уважаемые ветераны и сотрудники МЧС России! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем спасателя!

Вы первыми приходите на помощь тем, кто столкнулся со стихией, последствиями техногенных катастроф или вооруженных конфликтов. Ваша собранность, выдержка, профессиональные навыки помогают вам принимать верные решения, спасать человеческие жизни и имущество. Эффективно, надежно, профессионально вы действуете при ликвидации крупных пожаров, последствий паводков, любых ситуаций чрезвычайного характера.

Отдельную благодарность нужно выразить ветеранам МЧС – за укрепление славных традиций, воспитание молодых кадров, повышение качества взаимодействия служб и подразделений.

Желаю вам успехов, крепкого здоровья, благополучия и, пользуясь случаем, поздравляю вас и ваши семьи с наступающим Новым Годом!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин МЧС
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