Александр Созонов
Александр Созонов возглавил МСУ г.о. Сокольский. Ранее он исполнял обязанности главы местного самоуправления округа. Об этом сообщает НТА-Приволжье.
13 декабря на заседании Совета депутатов г.о. Сокольский был вынесен вопрос об избрании главы местного самоуправления г.о. Сокольский. По итогам открытого голосования было принято единогласное решение избрать главой МСУ Александра Созонова
С сегодняшнего дня он вступил в должность главы местного самоуправления г.о. Сокольский.
"Счастлив быть полезным именно здесь. Горжусь, что вместе с сокольчанами могу быть причастным к тем преобразованиям, которые изменили и продолжают менять городской округ", - написал на своей странице в соцсети Александр Созонов.
По его словам, главная задача его как управленца остаётся неизменной – развитие городского округа и повышение качества жизни.
Напомним, что Елена Лебеднова избрана главой МСУ г.о.г. Первомайск, Александр Щелоков избран главой объединенного г.о.г. Арзамаса, а Иван Уланов избран главой Кстовского района
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