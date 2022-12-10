Евгений Семёнов: "Дом народного единства - это то самое место, где инициативы снизу будут находить государственную поддержку" Общество

"Деятельность некоммерческих и неправительственных организаций сегодня очень востребована обществом. Создание Дома народного единства, который, по сути, является мощным ресурсным центром деятельности НКО, - это очень правильная и своевременная идея. Потому что какой-то серьезный, важный и нужный для общества проект можно осуществить, только имея определенные ресурсы для этого. И очень здорово, что этот ресурсный центр - Дом народного единства – в Нижнем Новгороде, наконец, создан", - отметил руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Евгений Семёнов.

"На мой взгляд, важно еще и то, что идея создания такого центра родилась не сегодня, а задолго до того, как мы оказались в условиях мощнейшего санкционного давления. Сейчас совершенно по-другому складывается система отношения общества к власти. И мы видим мощную консолидацию гражданского общества. Мы видим, что такая низовая, народная общественная инициатива решает множество вопросов, в том числе очень важных для сохранения государства.

Дом народного единства - это то самое место, где ресурсная база позволит решать вопросы государственно-общественного значения. Это место, где инициативы снизу будут находить определенную государственную поддержку", - подчеркнул Евгений Семёнов.

Напомним, 15 декабря в парке имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде официально открыли новое здание Дома народного единства. В церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Это первый региональный центр для развития гражданского общества и консолидации активной общественности. Под эгидой Дома народного единства проводятся мероприятия и реализуются проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание патриотизма, противодействие деструктивным течениям, содействие профессиональным и экспертным сообществам, просветительские и образовательные программы.

Представителям некоммерческого сектора ресурсный центр Дома будет оказывать консультационную помощь по правовым, финансово-экономическим вопросам и в подготовке грантовых заявок

На базе Дома народного единства также действуют ресурсный центр для НКО и инициативных граждан, проектный офис по оказанию помощи Харцызску (ДНР), координационный центр по поддержке нижегородских военнослужащих, аппарат регионального совета Нижегородской области.