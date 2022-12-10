Команда АО "Нижегородский водоканал" заняла второе место в турнире по шахматам Общество

Команда АО "Нижегородский водоканал" стала второй на турнире по шахматам. Как сообщили в пресс-службе компании, соревнование состоялось 14 декабря 2022 года в Центральной районной библиотеке им. Ф.М. Достоевского в рамках V Спартакиады предприятий, учреждений и организаций Канавинского района.

В турнире приняли участие команды Горьковской железной дороги, АО "Нижегородский водоканал", АО "Теплоэнерго", ИФНС России № 19 по Нижегородской области, ЗАО "ВяткаТрансКом", АО "Домоуправляющая компания Канавинского района", канавинского районного подразделения ГУ МЧС России по Нижегородской области. В результате упорной борьбы шахматисты Нижегородского водоканала уступили только команде ГЖД и заняли второе место.

Напомним, что открытие V-ой Спартакиады Канавинского района состоялось 11 ноября 2022 года в ГБУ ФОК "Мещерский" и было приурочено к 100-летию физкультурного движения и 95–летию Канавинского района. Мероприятие было открыто подведением итогов и награждением победителей IV Спартакиады. Первое место в общекомандном зачёте по итогам всех соревнований IV-ой Спартакиады Канавинского района заняла команда АО "Нижегородский водоканал".