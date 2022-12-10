Особый противопожарный режим ввели в Нижегородской области Общество

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На территории Нижегородской области постановлением правительства региона установлен особый противопожарный режим. Он будет действовать с 26 декабря по 9 января в целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников.

Согласно документу, в данный период будет действовать запрет на проведение любых мероприятий с участием зрителей на объектах, которые имеют нарушения требований пожарной безопасности и создают угрозу безопасности жизни и здоровью людей.

Кроме того, в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения запрещено применение любой пиротехники, кроме хлопушек и бенгальских свечей (соответствующих I классу опасности по техрегламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий"). Исключение составляют также специальные сценические эффекты и профессиональные пиротехнические изделия.

Родителям и другим законным представителям рекомендуется усилить контроль за детьми, чтобы исключить пожары по причине детской шалости с огнём, а также избежать гибели и травмирования несовершеннолетних. Необходимо не оставлять детей без присмотра и не допускать их самостоятельного пользования любыми пожароопасными предметами - спичками, зажигалками, петардами и другой пиротехникой.