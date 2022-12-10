Нижегородские театры подготовили масштабную программу в новогодние каникулы Культура и отдых

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

В период новогодних каникул театры Нижнего Новгорода подготовили масштабную программу для взрослых и детей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина приглашает на показы новогоднего спектакля "Щелкунчик" (0+). Спектакли состоятся 2, 3, 4, 5 и 6 января, начало в 18:30. Кроме того, 3 и 5 января любимую новогоднюю сказку можно будет увидеть на сцене театра в 12:00, а 8 января – в 15:00.

Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького предлагает зрителям провести настоящие театральные зимние каникулы. Любителей театрального искусства ждут комедии, притчи, классика русской драматургии и современные хроники происшествий.

2 января в 18:30 и 3 января в 11:00 здесь состоится спектакль "Ключ для двоих" (16+). Вечером 3 января (в 18:30) и 4 января утром (в 11:00) пройдет семейная комедия с национальным колоритом "Брачный договор" (12+). Комедию-маскарад "Клинический случай" (16+) на сцене театра покажут 4 января в 18:30 и утром 5 января (в 11:00). Любимый многими нижегородцами спектакль "Свадьба Кречинского" (12+) можно будет посетить 4 января в 18:30, а одну из премьер прошлого театрального сезона "Правда – хорошо, а счастье лучше" (12+) – 6 января в 18:30. Вечером 7 января зрители увидят спектакль, которым открылся текущий сезон – "Дни Турбиных" (12+) (начало в 18.30), а 8 января в 18:30 театр ждет поклонников творчества Уильяма Шекспира, желающих посмотреть первый премьерный спектакль этого сезона – трагедию "Макбет" (16+).

Нижегородский государственный театр юного зрителя в первые дни 2023 года ждет ребят на праздничное представление "Волшебные превращения под Новый год" (6+). Его можно посетить со 2 по 6 января (начало спектаклей в 12:00 и 15:00). Поучительную "Сказку о потерянном времени" (6+) здесь покажут 7 января (начало спектаклей в 15:00 и 18:00) и 8 января в 12:00.

В Нижегородском государственном академическом театре кукол со 2 по 8 января можно будет посетить волшебное представление "Новогодние сны Деда Мороза" (0+). Спектакли будут проходить по 3-4 раза ежедневно, расписание на конкретную дату можно узнать на сайте театра.

Подробные условия посещения театров и наличие билетов необходимо уточнять в кассах, на сайтах и на страницах театров в социальных сетях.

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