Скульптор Щитов установит в Нижегородской области два новых памятника

Фото: АНО "Центр 800"

Два новых памятника появятся в Нижегородской области в 2026 году, сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на скульптора Алексея Щитова.

Один из монументов посвятят Георгию Победоносцу — его планируют установить в Дзержинске.

По словам Щитова, идея принадлежит местным предпринимателям, которые предложили создать символ победы добра над злом. Место для установки выбрано рядом с железнодорожным вокзалом, а постамент уже подготовлен.

Второй памятник установят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Он будет посвящен советскому хоккеисту Виктору Коноваленко.

Алексей Щитов — автор целого ряда скульптур в Нижнем Новгороде. Среди них — шесть работ на улице Кожевенной, а также памятник Петру I у Зачатьевской башни кремля. 

Скульптор также напомнил, что на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде уже установлена мемориальная доска в честь композитора Бориса Мокроусова. Однако, по его мнению, этого недостаточно. Он считает, что Мокроусов достоин бюста или памятника. Ранее были идеи установить памятник Мокроусову в Александровском саду у Ракушки, позже рассматривался вариант с Сормовским районом. По словам скульптора, именно там уместно будет увековечить память автора знаменитой песни "Сормовская лирическая".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде может появиться памятник знаменитому математику Николаю Лобачевскому. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
