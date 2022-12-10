ЗСНО инициирует изменения в закон о продаже алкоголя в точках общепита Общество

Заседание рабочей группы по вопросам, связанным с работой предприятий общепита по реализации алкогольной продукции, состоялось на площадке нижегородского Заксобрания. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

В мероприятии приняли участие депутаты комитета по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства Законодательного Собрания, представители регионального министерства промышленности, прокуратуры, Роспотребнадзора, представители администрации города Дзержинска, члены Общественной палаты и руководство Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

"Предложения по продаже алкоголя в объектах общепита были сформулированы ещё в прошлом году, но они требовали проведения юридической экспертизы. Речь идёт о возвращении в регионы полномочий по организации и контролю за работой таких заведений. При этом очень важно не ущемлять права добросовестных предпринимателей, и самое главное – действовать в интересах жителей - вплоть до того, чтобы избавляться от тех объектов общепита, которые создают условия для нарушения их посетителями тишины и порядка. Здесь уже должна подключаться прокуратура и ГУ МВД России по Нижегородской области, планируем совместно с их представителями работать над этой проблемой", - отметил председатель комитета по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства Законодательного Собрания Нижегородской области Игорь Норенков.

В ноябре 2022 года председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин посетил Дзержинск, где проверил работу нескольких заведений общепита.

Обсуждение вопроса ранее состоялось и на Ассоциации законодательных органов субъектов Российской Федерации ПФО, где парламентарии других регионов Приволжья поддержали инициативу о необходимости предоставления субъектам Российской Федерации полномочий по установлению требований к объектам общепита, реализующих алкогольную продукцию, особенно в многоквартирных домах.

По итогам сегодняшнего заседания рабочей группы, участники намерены подготовить предложения по изменению законодательства, которые планируется обсудить на встрече с председателем Заксобрания Евгением Люлиным и иными заинтересованными государственными органами в ближайшее время.

Ранее депутаты фракции "Единая Россия" в нижегородском Заксобрании одобрили инициативу Государственной думы РФ об ограничении площади ресторанов, баров, кафе, буфетов, расположенных в многоквартирных домах, где допускается розничная продажа алкогольной продукции.