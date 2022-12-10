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Дополнительные поезда на маршруте Нижний Новгород - Кисловодск будут курсировать с 22 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, поездки на юг России из Нижнего Новгорода сейчас пользуются повышенным спросом.
В связи с этим назначаются дополнительные рейсы поезда № 237/238 сообщением Нижний Новгород – Кисловодск.
Так, из Нижнего Новгорода с 22 января состав будет отправляться в 19:14 и прибывать в Кисловодск через сутки в 10:40. В тот же день в обратном направлении поезд будет отправляться в 16:21 с прибытием в столицу Приволжья через сутки в 7:16.
Поезд будет курсировать раз в 4 дня, за исключением некоторых дат. Расписание можно уточнить на сайте РЖД.
Поезд включает в себя купейные, плацкартные вагоны и вагоны-СВ, оборудованные системами кондиционирования и экологически чистыми туалетами.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и Лабытнанги в ЯНАО в апреле 2023 года свяжет прямой поезд.
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