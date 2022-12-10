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Общество

Дополнительные поезда на маршруте Нижний Новгород - Кисловодск будут курсировать с 22 января

17 января 2023 18:14  [249] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные поезда на маршруте Нижний Новгород - Кисловодск будут курсировать с 22 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, поездки на юг России из Нижнего Новгорода сейчас пользуются повышенным спросом.

В связи с этим назначаются дополнительные рейсы поезда № 237/238 сообщением Нижний Новгород – Кисловодск.

Так, из Нижнего Новгорода с 22 января состав будет отправляться в 19:14 и прибывать в Кисловодск через сутки в 10:40. В тот же день в обратном направлении поезд будет отправляться в 16:21 с прибытием в столицу Приволжья через сутки в 7:16.

Поезд будет курсировать раз в 4 дня, за исключением некоторых дат. Расписание можно уточнить на сайте РЖД.

Поезд включает в себя купейные, плацкартные вагоны и вагоны-СВ, оборудованные системами кондиционирования и экологически чистыми туалетами.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и Лабытнанги в ЯНАО в апреле 2023 года свяжет прямой поезд.

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Теги:
поезда
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