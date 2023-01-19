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Общество

Корпоративная газета ОМК стала лучшим изданием о промышленности в 2022 году

23 января 2023 15:43  [91] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Газета "Территория ОМК", которую Объединенная металлургическая компания (ОМК) делает для сотрудников, возглавила ТОП-20 лучших корпоративных газет промышленных компаний в 2022 году. Ее также признали лучшим изданием в металлургии. Рейтинг составил портал "Управление производством" на основе предпочтений своей аудитории. Лидеров выбирали из более 200 корпоративных журналов и газет.

Редакция корпоративных СМИ ОМК выпускает газету "Территория ОМК" еженедельно общим тиражом 17 400 экземпляров. Ее читают сотрудники компании из 34 регионов. Газета является единой информационной площадкой, на которой работники обмениваются опытом и мнениями, узнают о производственных результатах, возможностях для карьеры и развития, культурной и социальной жизни на заводах. Особое место в газете занимают публикации о людях, работающих в компании.

"Мы стараемся делать газету не только интересной, но и полезной. В наших публикациях можно познакомиться с идеями коллег, примерить их опыт на себя, узнать об успешных практиках – или, наоборот, об ошибках и их причинах. Все это, конечно, привлекает читателей. Спасибо всем, кто начинает пятничное утро с "Территории ОМК". Это вдохновляет редакцию каждую неделю искать новые информационные поводы и темы", – отмечает главный редактор корпоративных СМИ ОМК Ольга Шалаева.

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Теги:
ОМК
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