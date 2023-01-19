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Спорт

Юрий Ерофеев: "Верю, что нижегородское "Торпедо" выступит в плей-офф Кубка Гагарина достойно и пройдет как можно дальше"

31 января 2023 12:12  [92] Спорт
Юрий Ерофеев

Юрий Ерофеев

Хоккейная команда "Торпедо" 30 января одержала победу над питерским СКА в выездном матче чемпионата КХЛ. Теперь нижегородцы занимают второе место в турнирной таблице западной конференции. Депутат городской Думы Нижнего Новгорода, директор спортивной школы "Сормово" Юрий Ерофеев поздравил наших хоккеистов с успехом и пожелал команде достойно выступить в плей-офф Кубка Гагарина.

"Мы уже соскучились по большим победам! Так уж сложилось, что наши хоккеисты давно не баловали нас крупными успехами. Помню, как раньше в советские времена каждая победа "Торпедо" над лидером чемпионата ЦСКА становилась событием городского масштаба. А теперь в лидерах уже питерский клуб СКА, который в упорном матче уступил нашей команде. В западной конференции "Торпедо" теперь занимает высокое и почетное второе место. Впереди плей-офф Кубка Гагарина – верю, что мы выступим достойно и пройдем как можно дальше.

Что происходит с командой в этом сезоне? Эту загадку обсуждают болельщики и комментаторы из разных городов. Прежде всего стоит отметить роль главного тренера Игоря Ларионова. В свое время он был нападающим того самого легендарного ЦСКА, а в НХЛ его звали "профессор". Ему удалось буквально заставить хоккеистов "Торпедо" поверить в свои силы – что они могут всё. Принято считать, что выигрывает не команда, а бюджет клуба. Игорь Ларионов и его ребята уверенно доказывают, что это не так!

Если "Торпедо" занимает второе место в западной конференции, то на востоке также на втором месте идет казанский "Ак Барс", который вновь возглавил Зинэтула Билялетдинов. Он побеждал на чемпионатах мира как игрок и тренер, завоевывал Кубок Гагарина. Его родовые корни идут с нашей земли, из села Пица Сергачского района. Он бывает здесь, относится к Нижегородской области с особым уважением. Много лет его коллегой по тренерскому цеху был наш Михаил Варнаков, а нижегородские хоккеисты успешно играли в "Ак Барсе".

У казанского клуба даже есть нижегородская группа поддержки, которая очень заметна во время телевизионных трансляций. Думаю, дружеские отношения между нашими командами нужно укреплять и развивать! Готов лично этому содействовать как депутат городской Думы и активный участник спортивного движения.

В заключение хочу перекинуть мостик от профессионального к массовому спорту. В этом году на реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде будет направлено 1,5 млрд рублей. На эти средства будут строиться новые и ремонтировать действующие спортивные площадки, закупаться оборудование, проводиться соревнования и бесплатные уличные тренировки. Чемпионами не рождаются, ими становятся! Поэтому будем создавать для этого все необходимые условия".

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Теги:
Гордума Торпедо Хоккей
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