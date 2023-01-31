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Общество

Евгений Семёнов: "Социальная поддержка участников СВО и их семей снизила уровень тревожности и укрепила доверие к власти"

01 февраля 2023 19:15  [67] Общество

Фото: Олег Булыгин

Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семёнов подвел итоги круглого стола "Система социальной защиты Нижегородской области в условиях Специальной военной операции", который организовал Нижегородский Экспертный клуб в сотрудничестве с Домом народного единства 31 января 2023 года. В работе круглого стола приняли участие представители правительства Нижегородской области, федеральных и региональных общественных организаций, а также эксперты-политологи и журналисты.

Евгений Семёнов, выступивший модератором дискуссии, предложил считать опыт организации социальной помощи участникам СВО и членам их семей в Нижегородской области заслуживающим тиражирования. Как перспективную задачу он выделил необходимость законодательного регулирования комплекса мер социальной поддержки для всех категорий военнослужащих и членов их семей, в том числе добровольцев и членов семей бойцов ЧВК. Опираясь на высказанные мнения и оценки, он подчеркнул, что благодаря своевременным и грамотным решениям правительства Нижегородской области, а также работе общественных организаций и волонтеров вспышек социальной напряженности в регионе удалось избежать.

"Многоуровневая, адресная и оперативная социальная поддержка позволила гражданам чувствовать себя защищенными, и это заметно повлияло на снижение уровня тревожности в обществе, а также укрепило доверие к власти", – резюмировал Евгений Семёнов.

Оценивая ход работы по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей, известные нижегородские журналисты Александр Резонтов и Вадим Андрюхин обратили внимание на то, что жалобы от семей военнослужащих в редакции СМИ больше не поступают. По их мнению, это свидетельствует о том, что люди не чувствуют себя брошенными, как это было после "афганской" или в период "чеченской" войн, когда в средства массовой информации лился поток обращений граждан.

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Теги:
Армия Военные
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