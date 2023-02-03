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Общество

Соревнования кинологов "Управляемая собака" прошли в Нижнем Новгороде

06 февраля 2023 18:11  [71] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В городских кинологических соревнованиях "Управляемая собака" приняли участие около 50 кинологов.

Как сообщили в департаменте социальной политики мэрии, мероприятие состоялось на площадке зооцентра "Надежда", в новом манеже.  

"Основная цель соревнований – развитие кинологического спорта как одного из направлений спортивной, культурно-массовой и воспитательной работы с населением, вовлечение собаководов-любителей и, в первую очередь, молодежи в занятия кинологическим спортом", - отметил директор муниципального центра "Надежда" Николай Банков.

Соревнования "Управляемая собака" прошли в двух категориях: "Взрослые" и "Дети" по семи классам. На арене манежа спортсмены продемонстрировали свои навыки и умения по направлениям: выдержка при отвлечении, хождение "рядом", повороты на месте, команды "Сидеть!", "Лежать!", "Ко мне!", а также отношение собаки к корму и постороннему человеку.

По словам инструктора-кинолога Зооцентра "Надежда" Антона Киршанова, соревнования "Управляемая собака" — это как раз базовый курс по обучению послушанию собаки и их управляемости в условиях городской среды и в различных ситуациях.  

Как сообщалось ранее, новый крытый манеж для занятий конным спортом открылся в Нижнем Новгороде на территории зооцентра "Надежда". "Новый манеж построили в соответствии с международными стандартами, он втрое больше предыдущего - общая площадь здания составляет полторы тысячи квадратных метров. Там есть поле для занятий и соревнований, трибуны для зрителей. Манеж может вместить, как минимум, вдвое больше детей, чем прежний. Тренироваться там можно круглый год", - сообщил глава города Юрий Шалабаев.

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Теги:
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