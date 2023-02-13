Глеб Никитин и Сергей Кравцов осмотрели учебный корпус "Школы 800" Общество

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области и министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетили корпус "Школы 800" в микрорайоне Верхние Печеры в Нижнем Новгороде.

Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, Сергей Кравцов дал высокую оценку школе и проделанной работе по созданию нового учебного пространства.

Губернатор и директор "Школы 800" Марк Сартан рассказали главе Минпросвещения РФ про миссию школы.

Кроме того, во время визита в новое учебное заведение прошла встреча с нижегородскими ветеранами педагогики и заслуженными работниками образования региона.

"Опыт и мудрость разных поколений педагогов в сочетании с энергией новой "Школы 800" дают мощную синергию для рывка во всех сферах жизни. Именно школа закладывает основу для позитивного дальнейшего развития детей и их будущего взросления!", - отметил глава региона.

Ранее Сергей Кравцов и Глеб Никитин дали старт реализации проекта по созданию технопарка на базе "Нижполиграфа".