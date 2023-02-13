Глеб Никитин и Сергей Кравцов осмотрели учебный корпус "Школы 800"

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области и министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетили корпус "Школы 800" в микрорайоне Верхние Печеры в Нижнем Новгороде.
Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, Сергей Кравцов дал высокую оценку школе и проделанной работе по созданию нового учебного пространства.
Губернатор и директор "Школы 800" Марк Сартан рассказали главе Минпросвещения РФ про миссию школы.
Кроме того, во время визита в новое учебное заведение прошла встреча с нижегородскими ветеранами педагогики и заслуженными работниками образования региона.
"Опыт и мудрость разных поколений педагогов в сочетании с энергией новой "Школы 800" дают мощную синергию для рывка во всех сферах жизни. Именно школа закладывает основу для позитивного дальнейшего развития детей и их будущего взросления!", - отметил глава региона.
Ранее Сергей Кравцов и Глеб Никитин дали старт реализации проекта по созданию технопарка на базе "Нижполиграфа".
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