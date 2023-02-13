Инна Ванькина: "Год педагога и наставника станет мощным импульсом для повышения престижа профессии учителя" Общество

В России официально начался Год педагога и наставника. Президент России Владимир Путин напомнил о необходимости привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям и молодёжи.

По словам председателя постоянной комиссии Городской Думы Нижнего Новгорода по социальной политике Инны Ванькиной, Год педагога и наставника станет мощным импульсом для повышения престижа профессии учителя.

"Год педагога и наставника, безусловно, станет мощным импульсом для повышения престижа профессии учителя. Мне кажется, это не просто работа по специальности, а настоящее призвание. По-другому прийти в эту профессию просто невозможно. Помните фразу Нади Шевелевой из нашего фильма "Ирония судьбы"? Сравнивая труд учителя и врача, она говорила, что ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете обходятся людям не менее дорого. Это действительно так, ведь влияние педагога на формирование будущей личности поистине велико.

Глава государства подчеркнул, что традиции наставничества, десятилетиями формировавшиеся в нашей стране, сейчас крайне востребованы. Очень важно, когда человек в детском саду, школе, университете находит именно наставников, которые не просто обучают его, а направляют, помогая найти правильные ценностные ориентиры в жизни. Это не красивые слова, а правда жизни! Изменить взрослого человека очень сложно, а подчас практически невозможно. Когда в детстве или юности рядом с ним не оказалось настоящего педагога, который подскажет, что идет не так и как это исправить, можно пойти по ложному пути, свернуть с которого будет очень сложно.

Важно, что в Нижнем Новгороде реализуются такие масштабные проекты в образовательной сфере как "Школа 800", а в учебных заведениях постоянно совершенствуются педагогические методики. Жизнь не стоит на месте и нужно все время двигаться вперёд", - отметила Инна Ванькина.