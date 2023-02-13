Участок Ошарской перекроют с 27 февраля до 15 апреля
Пожарную каланчу Шухова восстановят в балахнинском посёлке Ляхово
Около 2,4 тысячи лифтов заменят в Нижегородской области до 2025 года
Новую станцию метро в Сормове начнут строить осенью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Популярные комментарии за год
07 апреля 2022 15:33  [3191] Михаил Мишустин: "На строительство IT-кампуса в Нижнем Новгороде уже предусмотрено финансирование"
27 июля 2022 14:07  [3190] Олег Лавричев: "Создание департамента развития туризма и внешних связей считаю логичным и обоснованным"
22 июня 2022 17:05  [2864] Марк Фельдман: "По итогам корректировок бюджета мы уходим далеко за 60 млрд рублей доходных и расходных составляющих"
30 июня 2022 18:20  [2719] Евгений Люлин: "По итогам 2021 года Нижегородская область заняла лидирующие позиции в ключевых рейтингах регионов"
02 апреля 2022 11:53  [2646] Карим Ибрагимов: "Большинство людей, с которыми я общался лично, готовы к преодолению сложностей"
24 марта 2022 17:20  [2641] Марк Фельдман: "Нижний Новгород впервые в истории выходит по доходам и расходам за 50 млрд рублей"
01 апреля 2022 10:52  [2497] Игорь Норенков: "План мероприятий по поддержке экономики в Нижегородской области основан на предложениях промышленников"
01 апреля 2022 16:57  [2489] Александр Шаронов: "В Нижегородской области проводится эффективная работа по поддержке экономики"
31 марта 2022 16:44  [2305] Евгений Люлин: "Меры поддержки экономики Нижегородской области – главная тема сегодня"
18 апреля 2022 19:09  [2121] Александр Прудник: "Выборы в Кстовском округе прошли без эксцессов"
Последние новости рубрики Общество
03 марта 2023 12:23  [1] Инна Ванькина: "Год педагога и наставника станет мощным импульсом для повышения престижа профессии учителя"
03 марта 2023 12:03  [70] Детскую поликлинику в Сормовском районе спроектируют за 16 млн рублей
03 марта 2023 10:36  [104] Депутаты из Чувашии осмотрели проекты внедрения бережливых технологий в Нижегородской области
03 марта 2023 10:14  [111] Гендиректор АПЗ Андрей Капустин вручил очередные сертификаты молодым приборостроителям
03 марта 2023 09:50  [121] Сергей Кравцов с Глебом Никитиным посетили технопарк Мининского университета
03 марта 2023 09:04  [152] Глеб Никитин и Сергей Кравцов осмотрели учебный корпус "Школы 800"
02 марта 2023 18:52  [409] Сергей Кравцов и Глеб Никитин дали старт реализации проекта по созданию технопарка на базе "Нижполиграфа"
02 марта 2023 18:42  [315] Нижегородцев приглашают принять участие в проекте "Команда креативных практик"
02 марта 2023 18:06  [287] Президент РФ Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника
02 марта 2023 17:52  [281] Пятнадцать объектов Семеновской ЦРБ отремонтируют в 2023 году по нацпроекту
Общество

Инна Ванькина: "Год педагога и наставника станет мощным импульсом для повышения престижа профессии учителя"

03 марта 2023 12:23  [1] Общество

В России официально начался Год педагога и наставника. Президент России Владимир Путин напомнил о необходимости привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям и молодёжи.

По словам председателя постоянной комиссии Городской Думы Нижнего Новгорода по социальной политике Инны Ванькиной, Год педагога и наставника станет мощным импульсом для повышения престижа профессии учителя.

"Год педагога и наставника, безусловно, станет мощным импульсом для повышения престижа профессии учителя. Мне кажется, это не просто работа по специальности, а настоящее призвание. По-другому прийти в эту профессию просто невозможно. Помните фразу Нади Шевелевой из нашего фильма "Ирония судьбы"? Сравнивая труд учителя и врача, она говорила, что ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете обходятся людям не менее дорого. Это действительно так, ведь влияние педагога на формирование будущей личности поистине велико.

Глава государства подчеркнул, что традиции наставничества, десятилетиями формировавшиеся в нашей стране, сейчас крайне востребованы. Очень важно, когда человек в детском саду, школе, университете находит именно наставников, которые не просто обучают его, а направляют, помогая найти правильные ценностные ориентиры в жизни. Это не красивые слова, а правда жизни! Изменить взрослого человека очень сложно, а подчас практически невозможно. Когда в детстве или юности рядом с ним не оказалось настоящего педагога, который подскажет, что идет не так и как это исправить, можно пойти по ложному пути, свернуть с которого будет очень сложно.

Важно, что в Нижнем Новгороде реализуются такие масштабные проекты в образовательной сфере как "Школа 800", а в учебных заведениях постоянно совершенствуются педагогические методики. Жизнь не стоит на месте и нужно все время двигаться вперёд", - отметила Инна Ванькина.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Мнения Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph