Юрий Шалабаев наградил лауреатов городской театральной премии "Нижегородская жемчужина" Культура и отдых

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил награды восьми лауреатам городской премии "Нижегородская жемчужина", которую присуждают молодым театральным деятелям до 35 лет, сообщает пресс-служба администрации города.

Как отметил Юрий Шалабаев в ходе торжественного мероприятия, Нижний Новгород всегда был театральным городом, сейчас же о наших постановках узнает все больше поклонников театра из других регионов.

"В год, когда Нижний Новгород находится в статусе "Молодежной столицы", мы, конечно, приложим все усилия, чтобы помочь лауреатам "Нижегородской жемчужины" в стремлении сделать жизнь немного лучше, своей работой, своей службой в театре. Я театр очень люблю, и хочу сказать большое спасибо режиссерам, постановщикам, директорам, актерам, всем служащим театра за их работу. Радуйте нас ежегодными премьерами, а мы обязательно на них будем ходить", - добавил глава города.

Лауреаты премии высказали слова благодарности устроителям конкурса, отметив при этом, что в "Нижнем Новгороде появилось много творческих проектов и мероприятий", здесь хочется работать, "городская культурная программа сейчас очень насыщенная, интересная и разнообразная".

Лауреатами премии "Нижегородская жемчужина" 2023 года стали:

- артист Нижегородского Театра юного зрителя Анастасия Желнина,

- артист драмы Детского театра "Вера" Мария Попова,

- артист-вокалист (солист) ведущий мастер сцены Нижегородского камерного театра оперы и музыкальной комедии им. В.Т.Степанова Ольга Бакулина,

- артист драмы Нижегородского театра комедия Андрей Голошапов,

- артист драмы Театра драмы им. М. Горького Александр Мамаев,

- артист драмы Театра музыкально-пластической драмы "Преображение" Мария Лутошкина,

- артист балета Театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Максим Просянников,

- бутафор Театра кукол Ксения Данилова.