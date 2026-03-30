25 молодых музыкантов стали участниками второго сезона проекта "Резиденты "Высоты"

Культура и отдых

30 марта 2026 16:12 Культура и отдых
Фото: молодежный центр "Высота"

Завершен прием заявок на второй сезон музыкального проекта «Резиденты «Высоты». В этом году резидентами стали 25 молодых авторов — исполнители, саунд-продюсеры, инструменталисты и другие представители творческой молодежи.

«Резиденты «Высоты» - это годовая программа, участники которой под руководством экспертов проекта создадут авторские музыкальные композиции, которые появятся на цифровых музыкальных площадках.

В этом году организаторы проекта получили заявки из Дзержинска, Семёнова, Балахны, Бора и Нижнего Новгорода.

«Резиденты «Высоты» — новое поколение музыкальной индустрии. Это платформа для молодых музыкантов, которая помогает им заявить о себе. В прошлом году резиденты выпустили более 70 треков, набравших свыше 3 миллионов прослушиваний. Они выступали на различных площадках, от региональных до международных. В этом году участники программы создадут ещё больше музыкальных композиций. Мы предлагаем комплексную программу, чтобы каждый участник проекта после завершения работы мог продолжать создавать и транслировать своё творчество, зная все инструменты для этого», — сказала министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

На протяжении года молодые музыканты будут работать под руководством опытного наставника — мультиформатного артиста, автора песен и исполнителя Скаттла.

Дебютным выступлением для резидентов стал  квартирник — совместный проект от участников творческого сообщества современной музыки арт-кластера «Таврида», арт-резиденции «Высота» (Нижний Новгород) и арт-резиденции «Лофт» (Псков).

Выступавший на квартирнике Влад Карпач — участник курса центра креативных компетенций «Высота» в направлении «Авторская музыка», который в этом году стал резидентом, поделился своими ожиданиями от участия в проекте.

«Рад стать частью нижегородского музыкального сообщества арт-резиденции «Высота», это отличная возможность показать свою музыку не только в родном регионе, но и за его пределами. Сегодня я - в числе артистов, выступающих на совместном квартирнике «Таврида.Арт» Х «Высота» Х «Лофт» в Пскове, и для меня это отличная возможно, чтобы мою музыку как можно больше узнавали, слушали и слышали», — рассказал резидент «Высоты» Влад Карпач.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодёжь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека.

