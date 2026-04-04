Заявиться на медиаконкурс "Камера.Поход.Россия" можно до 10 апреля

Прием заявок на участие во Всероссийском медиаконкурсе «Камера.Поход.Россия» (18+) для молодых специалистов медиаиндустрии продлен до 10 апреля. Конкурс запущен программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Медиаконкурс «Камера.Поход.Россия» – отличный шанс для молодых специалистов в области медиа и кино прокачать навыки в создании качественного видеоконтента под руководством опытных наставников, посетить увлекательные лекции от ведущих спикеров, а также отправиться в экспедиции по России и снять фильмы о природе, людях и путешествиях по стране.

К участию приглашаются молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, работающие или развивающиеся по профессиям: режиссеры и сценаристы, операторы-постановщики, звукорежиссеры, монтажеры, актеры.

Этапы медиаконкурса включают в себя:

– итоги мероприятия – выбор 100 финалистов;

– с 12 по 15 мая 2026 года – финалисты отправятся на очную образовательную программу «Камера.Поход.Россия»;

– с 15 мая – этап экспедиций по регионам России с созданием видеороликов о путешествиях по России;

– с 30 августа – летняя школа Академии «Меганом» в арт-кластере «Таврида» в Крыму;

– 4 сентября 2026 года состоится показ и защита работ участников, а также награждение победителей.

Работы победителей получат продвижение на ТВ, в онлайн-кинотеатрах, соцсетях и туристических платформах.

Для участия необходимо подать онлайн-заявку на сайте, приложив анкету, видеовизитку и портфолио.