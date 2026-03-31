Новый персонаж из "Симпсонов" появился в Студеном квартале

Фото: АНО "АСИРИС"

Новый арт-объект, посвященный мультсериалу "Симпсоны" (16+), появился на фасаде дома № 14/32 по улице Студеной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Работы с персонажами культового мультсериала на этом месте появляются с 2023 года. Первой стала картина-оммаж на знаменитую фотографию группы The Beatles: по "зебре" шагало семейство Симпсонов. Однако полотно вырезали из подрамника.

Позже в той же раме появился Барт Симпсон с надписью на доске "Я не буду портить чужие картины". Эта работа также вскоре исчезла. Затем на фасаде разместили изображение Лизы Симпсон с улетающим шариком — отсылку к работе Бэнкси "Любовь в мусорной корзине". Но и ее похитили.

Теперь в рамке появился новый персонаж — Нельсон Манц, хулиган из школы Спрингфилда, известный своим гнусавым "Ха-ха". В АНО "АСИРИС" отмечают, что за агрессивным поведением героя скрывается более чувствительная натура, в том числе любовь к музыке.

"Мы с вами можем только гадать, что означает смена картин внутри первой рамки: регулярный вандализм или продолжительное высказывание художника", - отметили в организации.

Ранее сообщалось, что Трехсвятский квартал в центре Нижнего Новгорода внесли в реестр ОКН.